Bonden bekijken oproep Air France, staken wel

Franse vakbonden zetten hun stakingen bij luchtvaartmaatschappij Air France door. De bonden hebben een oproep van Air France om weer te gaan onderhandelen nog in beraad, maar zeggen wel open te staan voor nieuwe gesprekken.

De afgelopen zes weken werd al zeven dagen gestaakt bij de Franse luchtvaartmaatschappij. Verdere acties staan gepland voor 17, 18, 23 en 24 april.

Air France riep de bonden deze week op om terug te keren aan de onderhandelingstafel. Dan zou er over een reeks loonstappen kunnen worden gesproken voor de jaren 2019 tot en met 2021. Op die manier kan de Franse luchtvaartmaatschappij dingen doen die in een keer te kostbaar zijn, liet de directie weten. Als teken van goede wil werd alvast een loonsverhoging van 1 procent aangekondigd per 1 april.

Pilotenvakbond SNPL riep zijn leden al op om verder te staken en noemde de oproep van de directie in een reactie een „vage belofte”. Het personeel wordt daarmee niet gecompenseerd voor het verlies aan koopkracht tussen 2012 en 2018.

De bonden willen een loonsverhoging van 6 procent voor al het personeel van Air France. De maatschappij vindt zo’n verhoging onverantwoord en wil het geld liever aan bijvoorbeeld nieuwe vliegtuigen besteden. Air France schatte in dat de stakingen tot nu toe al zo’n 170 miljoen euro hebben gekost.