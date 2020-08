Bonden aan zet bij onderhandelingen met KLM

Bij de gesprekken over de reorganisatie bij luchtvaartbedrijf KLM, is het de beurt aan de bonden om hun zegje te doen. Vrijdag praat KLM met de grondbonden. Pilotenvakbond VNV was bij de eerste ronde eerder deze week niet aanwezig. Vooralsnog staan negen gespreksrondes gepland, meldt vakbond VKP.

KLM moet voor oktober met een plan komen als voorwaarde voor het steunpakket van het kabinet. In de eerste gespreksronde met de bonden werd gesproken over de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van het KLM-personeel aan het herstel van KLM. Daarbij werd door KLM nadrukkelijk verwezen naar de afspraken die zij met de overheid daarover heeft gemaakt

Volgens de bonden ontbreekt het bij de eerdere toezeggingen aan afspraken over behoud van werkgelegenheid en kwaliteit van werkgelegenheid. Vrijdag praten KLM en de grondbonden over de herstructurering en de gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid.