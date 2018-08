Bond kondigt staking Ryanair Nederland aan

Piloten van Ryanair in Nederland willen vrijdag voor 24 uur het werk neerleggen. Dat liet de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) weten. Eerder op de dag kondigde Ryanair al aan naar de rechter te stappen om eventuele stakingen in het gehele zomerseizoen te verbieden. Het kort geding vindt donderdagmiddag in Haarlem plaats.

Met de staking sluit de Nederlandse pilotenbond zich aan bij collegapiloten in Duitsland, Ierland, België en Zweden die eerder al lieten weten vrijdag de hele dag te staken. De VNV zegt al acht maanden met Ryanair in gesprek te zijn over een nieuwe cao zonder dat er significante vooruitgang is geboekt.

Het conflict met Ryanair draait vooral om de arbeidsvoorwaarden die de budgetmaatschappij hanteert. De VNV keert zich bijvoorbeeld tegen schijnzelfstandigheid en wil doorbetaling bij ziekte. Daarnaast vinden de bonden in alle betrokken landen dat de lokale arbeidswetgeving van kracht moet zijn op de arbeidscontracten. Nu geldt voor de veertig tot vijftig in Nederland werkzame Ryanair-vliegers de Ierse wetgeving.

Ook elders heeft de Ierse luchtvaartonderneming het aan de stok met de bonden. Ook het cabinepersoneel in verschillende landen staakte vorige maand al eens. In juli vielen duizend vluchten uit door uiteenlopende redenen, vooral de stakingen. Bijna 200.000 reizigers werden daar de dupe van.

De stakingen in andere landen hadden slechts een beperkte impact op Nederlandse reizigers. Soms worden vluchten op Nederlandse bestemmingen uitgevoerd door een crew uit een ander land. Nu de Nederlandse piloten ook gaan staken moet worden gerekend op uitval en vertragingen van vluchten.