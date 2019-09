Bond cabinepersoneel somber over KLM-overleg

De vakbond voor cabinepersoneel VNC is weinig hoopvol over het cao-overleg met KLM. Dat laat de bond in een tussentijdse update weten. Volgens de onderhandelaars is er „een forse disbalans” tussen de eisen van de bond en wat KLM bereid is te bieden.

VNC geeft aan dat het overleg, dat nog enkele dagen verdergaat, op een herhaling van zetten lijkt uit te lopen. Volgens de bond is KLM bereid bijna alle inhoudelijke voorstellen in te voeren, zodra dat maar wordt betaald door het personeel.

KLM is met diverse vakbonden in overleg over cao’s voor alle personeel. Het grondpersoneel legde al twee keer het werk neer in door vakbond FNV georganiseerde acties. FNV schortte die acties op om deze week toch weer met de luchtvaartmaatschappij om de tafel te gaan.