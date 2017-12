Bol.com spint garen bij lange koopjesperiode

Het feestdagenseizoen op winkelgebied begint ook voor Nederlanders steeds vroeger. De start is begin november op singles day, een uit China overgewaaid fenomeen, en we gaan daarna via black friday, cyber monday en sinterklaas door naar de kerst. Webwinkel Bol.com ziet dat er meer wordt uitgegeven en dat er ook nog veel op het laatste moment wordt gekocht.

Vooral het uit de Verenigde Staten afkomstige black friday slaat dit jaar echt aan, zegt directeur Huub Vermeulen van Bol.com. Die dag was dit jaar zelfs drukker dan de laatste maandag voor kerst. „De som is duidelijk positief voor ons met meer verkopen. Ook na black friday zien we een duidelijke groei.”

De groei van black friday en in mindere mate het ook uit de VS overgewaaide cyber monday, was er niet alleen bij Bol.com, maar ook bij andere webwinkels. Het leverde problemen op voor pakketvervoerders die de enorme hoeveelheid bestellingen met vertraging bezorgden. Dergelijke problemen zijn er rond sinterklaas en kerst niet geweest, weet Vermeulen. „Het is druk, maar zeker niet te druk voor de bezorgdiensten.”

Voor webwinkels als Bol.com zijn de feestdagen het hoogtepunt van het jaar, legt Vermeulen uit. „Onze inkopers zijn in de zomer al druk, de afdeling logistiek heeft er nu de handen vol aan en de klantenservice krijgt het na de feestdagen druk met vragen over retouren.”

De cadeaus die gekocht worden rond de feestdagen leveren geen enorme piek aan retouren op. „Het percentage retouren ligt zelfs wat lager dan in de rest van het jaar. Veel mensen kopen van verlanglijstjes, dus dan is er minder kans op een miskoop. Maar we verkopen nu veel, dus is het absolute aantal retouren ook hoger dan normaal.”

Verschillen zijn er ook bij alle feestdagen en shopfestijnen. Zo draaien black friday en cyber monday veelal om elektronica. Bij singles day kopen mensen iets aardigs voor zichzelf. Rond sinterklaas gaat er veel speelgoed over de toonbank en met kerst juist wat volwassener cadeaus.

Ook geven we met kerst iets meer uit dan met sinterklaas. Vrouwen kopen daarbij vaak meerdere kleine cadeautjes, mannen kiezen liever voor een groot cadeau. „Misschien maken die zich er wat makkelijker van af”, lacht Vermeulen.