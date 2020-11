Boetes voor schijnconstructies op zijn vroegst vanaf oktober

De Belastingdienst gaat niet, zoals eerst gepland, vanaf begin volgend jaar boetes uitdelen aan bedrijven die zelfstandigen werk laten doen dat eigenlijk een dienstverband vraagt. Er moet nog langer geëxperimenteerd worden met een soort handleiding voor opdrachtgevers. Pas vanaf begin oktober volgend jaar kan worden gehandhaafd, laat minister Wouter Koolmees aan de Tweede Kamer weten.

Mogelijk wordt het nog later, waarschuwt de bewindsman. Overigens controleren de Inspectie SZW (vroeger de arbeidsinspectie genoemd) en de Belastingdienst op dit soort schijnconstructies, maar boetes en correcties blijven voorlopig uit in de meeste gevallen.

Vanaf januari wordt een half jaar lang een proef gedraaid met een ‘webmodule’, die is ontwikkeld. Opdrachtgevers moeten dan vragen invullen. Deze vragenlijst moet uiteindelijk duidelijkheid geven op de vraag of het werk dat wordt gedaan door een werknemer moet worden uitgevoerd, of dat een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) het ook kan doen.

Opdrachtgevers die de vragenlijst de komende maanden invullen, zijn niet juridisch gebonden aan de uitkomst ervan, legt Koolmees uit. Na de proef wordt de module geëvalueerd. De handhaving van schijnconstructies wordt na de evaluatie pas opgebouwd, op zijn vroegst vanaf 1 oktober.

Voordat de Belastingdienst gaat handhaven, wil Koolmees eerst ook een „breed maatschappelijk gesprek” voeren over eventuele problemen die werkgevers, opdrachtgevers en zelfstandigen tegenkomen. Met dat gesprek wil hij ook het belang van de regels onderstrepen. Het gesprek zal naar verwachting plaatsvinden met belangenorganisaties van werkgevers en ondernemers, maar de bewindsman sorteert ook voor op „sectorgerichte gesprekken”.