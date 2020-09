Boetes voor keukenbedrijven blijven voorlopig in stand

De eerder opgelegde boetes van 250.000 tot 375.000 euro voor een drietal keukenmakers blijven in stand. De rechtbank in Rotterdam is het eens met de eerdere beslissing van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om Keukencentrum Mandemakers, Brugman Keukens en Keukenconcurrent geldstraffen op te leggen. Tegen de uitspraak staat nog hoger beroep open.

De drie bedrijven zouden tijdens de verkoop van keukens op beurzen tussen 2015 en 2017 consumenten hebben misleid. Om in aanmerking te komen voor een speciale beurskorting moesten klanten een formulier invullen en ondertekenen. Dat gaf volgens de ACM ten onrechte de indruk dat consumenten verplicht waren een keuken te kopen. In het formulier werd ook gerept over een koopcontract.

Verder werden prijs en betalingsvoorwaarden vermeld en werden algemene verkoopvoorwaarden van toepassing verklaard. Er stond ook in dat consumenten 30 procent moesten betalen als zij afzagen van de koop. De ACM bestempelde deze werkwijze eerder als misleidend, omdat consumenten ondanks de handtekening tot niets verplicht waren. Het ging volgens de toezichthouder alleen om een niet-bindend aanbod. Volgens de rechtbank heeft de ACM terecht vastgesteld dat deze drie keukenbedrijven de wet hebben overtreden.

Mandemakers, Brugman en Keukenconcurrent zijn onderdeel van De Mandemakers Groep (DMG). Brugman moet een boete van 250.000 euro betalen. Mandemakers en Keukenconcurrent kregen elk een boete van 375.000 euro. De boetes van Mandemakers en Keukenconcurrent vielen 50 procent hoger uit omdat zij het onderzoek van de toezichthouder belemmerden. Zo mocht de toezichthouder naar eigen zeggen geen vragen stellen aan beursmedewerkers.