Boetes dreigen voor Nouryon wegens zoutwinning

De zoutproducenten Nedmag, Frisia en het voormalige AkzoNobel-onderdeel Nouryon hebben een dwangsom opgelegd gekregen wegens misstanden bij de zoutwinning. Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) had daar al eerder mee gedreigd, omdat de bedrijven onvoldoende rekening zouden houden met de omgeving rond de mijnen.

Volgens SodM hebben de bedrijven diesel gebruikt bij de zoutwinning zonder de juiste documentatie. In Nederland wordt diep onder de grond zout gewonnen door het zout met zoet water te mengen en op te pompen. Er wordt een laagje diesel in de holtes gepompt om te zorgen dat ze minder snel beschadigen. Dat is wel aan regels gebonden vanwege het risico op bodemverontreiniging.

De drie zoutbedrijven krijgen nu tot 1 september om een veiligheidsrapport op te stellen. Voldoen ze daar niet aan, dan geldt voor iedere week dat de overtreding duurt een dwangsom van 55.000 euro met een maximum van 550.000 euro.