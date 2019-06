Boetes ACM voor verboden huurbemiddeling

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) dreigt voor het eerst boetes uit te delen aan huurbemiddelaars die dubieuze kosten in rekening brengen bij woningzoekenden. De toezichthouder waarschuwt al jaren voor malafide huurbemiddelaars.

De wet zegt dat als de bemiddelaar werkt in opdracht van de verhuurder hij niet ook nog eens kosten voor de bemiddeling in rekening mag brengen bij de huurder. In veel gevallen wordt echter honderden euro’s gevraagd. De ACM heeft nu aan meerdere huurbemiddelaars een last onder dwangsom opgelegd. De boetes die de waakhond voor de woningmarkt kan opleggen, bedragen maximaal 900.000 euro per overtreding.

Na de zomer gaat de ACM opnieuw controleren. Huurbemiddelaars die dan nog steeds onterechte kosten rekenen aan huurders kunnen een boete van de ACM verwachten.