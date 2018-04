Boetes ACM koel- en vrieshuizen geschrapt

De bestuursrechter in Rotterdam heeft de boetes van in totaal bijna 12,5 miljoen euro die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) had opgelegd aan vier ondernemingen met koel- en vrieshuizen geschrapt.

De ACM legde de boetes in 2016 op aan Eimskip, Kloosbeheer, Samskip en het voormalige Van Bon dat nu H&S Coldstores heet. Zij waren tussen 2006 en 2009 in gesprek over een fusie, maar maakten volgens de ACM ondertussen afspraken over tarieven. Ook wisselden de ondernemingen concurrentiegevoelige informatie uit en verdeelden ze onderling klanten, waarmee de concurrentie werd vervalst, stelde de toezichthouder. Er werden ook vijf leidinggevenden persoonlijk beboet, met een hoogste boete van 144.000 euro.

De boetes werden aangevochten door onder meer H&S Coldstores en Samskip en de rechter stelt hen nu in het gelijk. Er kan een procedure voor schadevergoeding worden gestart. De ACM kan in beroep gaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).