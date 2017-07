„Boeteregels hypotheek pas sinds juli 2016”

De nieuwe boeteregels voor het oversluiten van hypotheken hoeven niet met terugwerkende kracht te worden toegepast. Dat stelt de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Een consument loste vorig jaar in juni zijn hypotheek vervroegd af en moest daarvoor een boeterente betalen. Later beklaagde hij zich hierover omdat het bedrag dat in rekening gebracht mag worden in nieuwe regels flink is ingeperkt.

De vordering is afgewezen. Volgens de geschillencommissie zijn de nieuwe boeteregels pas op 14 juli 2016 in werking getreden en hier dus niet van toepassing. Eerder zeiden toezichthouder AFM en bankenclub NVB dit ook al.

Er is echter ook een claimorganisatie die deze uitleg betwist en vindt dat banken jarenlang veel te hoge vergoedingen voor het oversluiten van hypotheken hebben gevraagd. Dit is Oversluitclaim en die probeert al enige tijd gedupeerden te verzamelen voor een collectieve claimprocedure.

Tegen de uitspraak bij het Kifid is geen beroep mogelijk. Partijen kunnen de zaak nog wel aan de rechter voorleggen.