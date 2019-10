Boete voor postbedrijf Sandd

Postbedrijf Sandd heeft een boete van 289.000 euro gekregen wegens overtreding op het gebied van lonen. Volgens de Inspectie SZW betaalde Sandd medewerkers uit volgens zogeheten normuren en verzuimde het bedrijf te registreren wat de daadwerkelijk gewerkte uren waren. Daardoor is niet meer te controleren of er wel voldoende loon is uitgekeerd.

De inspectie onderzocht de periode december 2017 tot en met mei 2018. Deze overtreding geldt voor alle 28 medewerkers die bij het onderzoek zijn betrokken.