Boete voor pandhuizen blijft in stand

Zeven pandhuizen van franchiseketen Cash Converters moeten definitief een boete betalen van in totaal 408.500 euro voor het doelbewust berekenen van een te hoge rente aan consumenten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakte bekend dat een hoger beroep van de zeven bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) niets heeft uitgehaald.

Mensen kunnen, als ze contant geld nodig hebben, bij een pandhuis een voorwerp in onderpand geven. In ruil daarvoor krijgen ze contant geld. Als zij het voorwerp weer terug willen, moeten zij het bedrag dat zij ontvingen met rente terugbetalen. Dat mag sinds juli 2015 niet meer zijn dan 4,5 procent per maand. De zeven rekenden een maandrente van 9 procent.

De pandhuizen werden hier in 2016 al voor beboet. De geldstraf van zes van de zeven pandhuizen werd later verlaagd omdat zij deze niet konden betalen. De rechtbank verklaarde het beroep van de pandhuizen tegen de besluiten van de ACM eerder al ongegrond. Het CBb bevestigt deze beslissing nu.