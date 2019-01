Boete van 50 miljoen voor Google in Frankrijk

Google heeft in Frankrijk een boete van 50 miljoen euro gekregen. Volgens de Franse privacywaakhond CNIL is de techgigant niet open genoeg over de gegevens die er van gebruikers worden bijgehouden. Op basis van die data krijgen mensen gepersonaliseerde reclame te zien.

Volgens de waakhond kunnen gebruikers moeilijk vinden wat voor gegevens Google verwerkt en hoelang die informatie wordt bewaard. De informatie is „buitensporig verspreid over meerdere documenten”, soms moeten mensen „vijf of zes keer doorklikken” voordat ze op de juiste plek komen en zelfs dan is de informatie „niet altijd helder en begrijpelijk” en „te algemeen en vaag”, aldus de CNIL.

De zaak was aangespannen door twee Franse organisaties die opkomen voor privacy, waaronder None Of Your Business. Google weet nog niet of het in beroep gaat tegen de boete. „Mensen verwachten een hoog niveau van transparantie en controle van ons. We willen aan die verwachtingen en de Europese privacyregels voldoen. We bestuderen de beslissing om onze volgende stappen te bepalen”, laat het bedrijf weten.