Boete tegen gokbedrijf Corona blijft staan

De boete die de Kansspelautoriteit oplegde aan gokbedrijf Corona, blijft ook in hoger beroep in stand. Dat meldt Corona’s Zweedse moederbedrijf Betsson, dat in beroep gaat.

Corona had de boete van 300.000 euro opgelegd gekregen voor het aanbieden van kansspelen zonder een geldige vergunning. Het bedrijf heeft de merken Oranje en Kroon in Nederland.

Betsson liep met het aanbieden van online-kansspelen vooruit op het opengooien van de markt. Vorige maand stemde de Eerste Kamer in met een wetswijziging die dat mogelijk maakt. De Tweede Kamer was al in 2016 akkoord gegaan.