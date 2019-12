Boete Qualcomm blijft overeind

De Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm moet nog steeds een boete van bijna 900 miljoen dollar betalen vanwege misbruik van zijn machtspositie. Dat besloten Zuid-Koreaanse rechters woensdag.

De rechtbank ondersteunt met deze uitspraak de recordboete die de Zuid-Koreaanse toezichthouder KFTC in 2016 uitdeelde. De toezichthouder en Qualcomm kunnen nog in beroep gaan. Daarover is nog niets bekend.

Volgens de waakhond dwong het chipbedrijf telefoonfabrikanten geld te betalen voor het gebruik van technologieën die niet per se nodig waren in toestellen. Daarnaast zouden concurrenten op oneigenlijke manieren buitenspel zijn gezet door essentiële chiptechnieken niet in licentie af te geven. De Amerikanen legden zich niet neer bij deze beslissing en verzetten zich ook tegen de hoogte van de boete. De rechter gaat daar niet in mee.

Eerder kreeg Qualcomm in China al een mededingingsboete van 975 miljoen dollar en maakte de Europese Commissie bekend de praktijken van het bedrijf onder de loep te nemen. De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) heeft ook een zaak lopen tegen de chipfabrikant.