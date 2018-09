Boete om misleiding door puzzelblad blijft

De boete vanwege misleiding voor Calatus, uitgever van onder meer het puzzelmagazine Editie Enigma, blijft overeind. Dat maakte het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bekend.

De zaak betrof reclame-uitingen van Calatus voor een halfjaarabonnement op Editie Enigma. Tijdens telefonische verkoopgesprekken werd aan consumenten misleidende informatie gegeven. Mensen konden hierdoor het idee krijgen dat zij gebeld werden voor een gratis exemplaar van het puzzelblad. Daarnaast verzuimde Calatus om consumenten essentiële informatie over dit abonnement te geven, bijvoorbeeld de totaalprijs.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legde in totaal voor 195.000 euro aan boetes op aan de uitgever en drie leidinggevenden van het bedrijf. De rechtbank in Rotterdam verlaagde na een beroepszaak deze boete tot in totaal 155.000 euro. Het CBb is het eens met dit boetebedrag. Er is voldoende bewijs voor de overtreding.