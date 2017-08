Boete ACM zadelt NS op met verlies

De Nederlandse Spoorwegen hebben in de eerste helft van dit jaar rode cijfers geschreven als gevolg van een miljoenenboete die de spoorvervoerder opgelegd kreeg wegens fraude bij de aanbesteding van het Limburgs openbaar vervoer. Er reden minder treinen op tijd, maar de klanttevredenheid nam toch toe, blijkt uit de halfjaarcijfers.

De NS slaagde erin 91,4 procent van alle passagiers op tijd op hun bestemming af te leveren. Een jaar eerder was dat nog 91,8 procent. De punctualiteit stond volgens het bedrijf vooral in het eerste kwartaal onder druk, als gevolg van de grootste wijziging van de dienstregeling in tien jaar tijd. In het tweede kwartaal was sprake van herstel, aldus NS. De klanttevredenheid kwam uit op 77,8 procent, tegen 76,2 procent een jaar eerder.

Door de groeiende economie en dalende werkloosheid blijft het druk in de trein. In de eerste jaarhelft was de kans op een zitplaats tijdens de spitsuren met 95,2 procent iets kleiner dan vorig jaar. Gezien de voorspelde reizigersgroei, verwacht NS dat de spits ook in het najaar druk zal blijven.

De omzet viel met 2,5 miljard euro iets lager uit dan een jaar eerder. Dat kwam met name door de flinke koersdaling van het Britse pond, die de opbrengsten drukte bij de buitenlandse activiteiten van NS. Onder de streep kwam het bedrijf uit op een verlies van 14 miljoen euro, na een winst van 69 miljoen euro in de eerste helft van 2016.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legde NS onlangs een boete op van een kleine 41 miljoen euro. Volgens de toezichthouder speelde het spoorbedrijf vals bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg, onder meer door een bod neer te leggen onder de kostprijs. NS betwist dat laatste overigens en heeft bezwaar gemaakt tegen de boete.