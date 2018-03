Boerin blijft stabiele factor op boerderij

Het aantal boerenbedrijven met een vrouw aan het roer is de laatste jaren wat teruggelopen. Toch zijn vrouwen nog steeds een stabiele factor op de boerderij, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorig jaar waren er zo’n 2800 vrouwen actief als bedrijfshoofd in de branche. Hun aandeel in het totale aantal boerenbedrijfsleiders is sinds 2005 gedaald van 9 naar 6 procent.

Vrouwen in deze functie zijn het vaakst te vinden op paard- en ponybedrijven. Ongeveer een vijfde daarvan wordt door een vrouw gerund. Wat verder opvalt is dat vrouwelijke bedrijfshoofden vaker een hogere opleiding hebben genoten dan hun mannelijke evenknieën. Boerinnen hebben ook iets vaker nog een baan erbij buiten hun agrarische bedrijf.

In totaal waren er vorig jaar ruim 56.000 vrouwen werkzaam in de landbouwsector. Vrouwen zijn eigenlijk al sinds de millenniumwisseling goed voor ongeveer een derde van het totaal aan personeel in de sector.

Ook in dit totaalplaatje zijn de vrouwen het sterkst vertegenwoordigd bij paard- en ponybedrijven, met 47 procent. In de geitenhouderij en de glastuinbouw zijn relatief eveneens veel vrouwen te vinden. In de bloembollensector is het aandeel vrouwen met ruim een kwart het laagst.