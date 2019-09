Boerenprotest: gratis melk voor leerlingen ”De Lelie” Driebruggen

Leerlingen van de Nederlandse Hervormde Basisschool De Lelie in Driebruggen krijgen dinsdagochtend gratis melk uitgedeeld. De actie is een initiatief van acht boerinnen uit de omgeving.

Arna Oskam uit het Zuid-Hollandse dorp is een van hen. Samen met haar man Anton runt zij een melkveehouderij met zestig koeien. ”Dit is onze bijdrage aan het boerenprotest, waar we helemaal achter staan”, zegt zij.

De kinderen krijgen van de boerinnen een glas melk, een flyer met informatie over de veehouderij en een kleurplaat. Oskam, die twee kinderen op De Lelie heeft zitten: „In lesmateriaal en ook in de media worden boeren vaak weggezet als grote milieuvervuilers. Daar worden wij verdrietig van. Het lijkt wel alsof we criminelen zijn, maar wij moeten hard werken om ons brood te verdienen.”

De twee oudste kinderen van het gezin Oskam gaan al naar de middelbare school, het Driestar College in Gouda. „Zoals het er nu voor staat, zullen we ze afraden om ons bedrijf over te nemen. Nog liever verkopen we de boerderij als het zo ver is”, zegt de boerin. „Wij werken zeven dagen per week keihard voor een minimumloontje. Vroeger konden mijn ouders met twintig koeien en vierhonderd varkens hun gezin met tien kinderen onderhouden. Wij hebben vier kinderen en kunnen maar net rondkomen. Boeren krijgen te weinig voor hun producten. Maandag hoorden we dat onze melkprijs weer omlaag gaat.”