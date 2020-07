Boerenprotest begonnen met enkele duizenden demonstranten

Even buiten Bilthoven is het protest van boeren tegen het stikstofbeleid van de overheid begonnen. In het publiek staan enkele duizenden mensen uit het hele land.

Volgens de veiligheidsregio mogen er maximaal 2000 demonstranten zijn. Op het asfalt staan stippen zodat mensen 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden, maar vooraan houdt niemand zich aan die regel. Ook draagt niemand een mondkapje.

Tijdens het protest zullen enkele leiders van landbouworganisaties en politici een toespraak houden. Dat doen ze vanaf een podium op de doorgaande weg, de Biltse Rading. Het programma duurt tot ongeveer 16.45 uur.