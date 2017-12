Boerenmelkprijs gaat in januari fors omlaag

Zuivelreus FrieslandCampina verlaagt de zogeheten garantieprijs voor boerderijmelk in januari met 4 euro naar 37,50 euro per 100 kilo.

Een dergelijke forse bijstelling is in jaren niet voorgekomen. In januari 2017 daalde de garantieprijs –een basisprijs voor melk van standaardkwaliteit– met 3 euro in vergelijking met december.

Het zuivelbedrijf, dat zo’n 80 procent van de Nederlandse boerderijmelk verwerkt, verwijst in een woensdag gepubliceerd persbericht naar de neerwaartse trend van de notering van kaas, boter en melkpoeder op de zuivelmarkt. Die trend zet door als gevolg van het toenemende aanbod van melk, aldus FrieslandCampina.

De garantieprijs voor biologische melk gaat ook omlaag, van 51,75 euro per 100 kilo in december naar 49,00 euro in januari.

De consument merkt op korte termijn weinig van prijsschommelingen bij boerderijmelk. Supermarkten hebben namelijk langlopende contracten met de zuivelindustrie. Bovendien wordt slechts een klein deel van de Nederlandse melk verwerkt tot producten voor de binnenlandse markt.

Pierre Berntsen, directeur Agrarische Bedrijven bij ABN AMRO, voorspelde kort voor Kerst in de agrarische vakpers een aanzienlijke daling van de melkprijs vroeg in 2018. Volgens hem lokt de in 2017 gemiddeld hoge melkprijs boeren uit om meer melk te produceren.

Begin 2017 zette FrieslandCampina met een zogeheten standstill een rem op de melkproductie.