Boeren vechten veevoermaatregel aan in Brussel

Een groep van zo’n 3000 melkveehouders, verenigd in Stichting Stikstofclaim, is een procedure begonnen bij de Europese Commissie tegen de Nederlandse overheid. De boeren willen dat de veevoermaatregel van het kabinet van tafel gaat. Stichting Stikstofclaim laat weten met experts de maatregel te hebben bestudeerd en samen te hebben geconcludeerd dat die in strijd is met Europese regels.

De veevoermaatregel van het kabinet, waardoor vee minder ruwe eiwitten binnenkrijgt, levert volgens landbouwminister Carola Schouten op korte termijn stikstofbesparing op. De regeling is volgens haar „niet heilig”, maar wel noodzakelijk om stikstofruimte te creëren, zei ze vorige week.

Demonstraties met toerende tractoren en verzet van partijen in de Tweede Kamer konden Schouten niet op andere gedachten brengen. Ook gesprekken met landbouworganisatie LTO Nederland leidden tot niets.