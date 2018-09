Boeren vangen weer bot bij hof in Den Haag

Melkveehouders die vorig jaar door de rechter werden vrijgesteld van medewerking aan een plan om het mestoverschot in Nederland terug te dringen, moeten alsnog hun veestapel verkleinen. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald in hoger beroep, aangespannen door de Staat.

De boeren wilden hun bedrijf uitbreiden en hadden daar al geld in gestoken toen zij de verplichting opgelegd kregen hun aantal koeien juist te verminderen. Ze klaagden dat zij die maatregel niet hadden kunnen zien aankomen en ze er door de al aangegane investeringsverplichtingen onredelijk hard door waren getroffen.

Het gerechtshof oordeelde in zes eerdere zaken al eens dat voor melkveehouders wel te voorzien was dat er na het afschaffen van de melkquota meer maatregelen zouden moeten volgen om te voorkomen dat er te veel mest zou worden geproduceerd. Dit zou door de toenmalig staatssecretaris eerder ook voldoende zijn uitgelegd.

In de vier zaken die nu aan de orde waren, werden op hoofdlijnen dezelfde bezwaren voorgelegd. Eerdere vonnissen van de rechtbank werden ook nu vernietigd.