Boeren uit de Krimpenerwaard in actie tegen 20 gradeneis

Boeren uit de Krimpenerwaard kwamen woensdagavond massaal in actie tegen nieuwe maatregelen over het bemesten van hun land. Ze mogen niet meer bemesten met een sleepvoetmachine als het buiten 20 graden of meer is.

De gemeenteraad van Krimpenerwaard nam die avond unaniem een motie aan om deze problemen van de boeren bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onder de aandacht te brengen.

De boeren waren met hun trekkers naar Ouderkerk aan den IJssel gekomen, maar ze blokkeren niks. Ze parkeren hun grote en kleine, rode en groene trekkers –naar schatting 150 in totaal– keurig netjes aan de Zijdeweg bij de ingang van het dorp. Daarna lopen ze rustig pratend naar het parkeerterrein bij gebouw ”De Drie Maenen”, waar de gemeenteraad deze avond vergadert.

Het plein loopt vol. Om klokslag half acht begint een bij het podium opgestelde trekker heel veel geluid te produceren. „Excuus voor de hinder, dit is het geluid dat bij ongewijzigd beleid in de polders gehoord gaat worden”, zegt Floor de Jong, woordvoerder van de boeren. Hij constateert dat er maar twee politieagenten aanwezig zijn. „Onze club is niet voor harde actie.”

Hij is woordvoerder van de trekkerappgroep Krimpenerwaard, die veel boeren in dat gebied vertegenwoordigt. Wat de boeren nu willen, maakt De Jong duidelijk als hij een petitie voorleest, die gericht is aan het college van burgemeester en wethouders. Het verzoek heeft betrekking op „een extra eis die we sinds juni dit jaar hebben opgelegd gekregen door het Ministerie van LNV wat betreft het bemesten van grasland met een sleepvoetmachine.”

Sinds die tijd mogen de boeren in bepaalde veen- en kleigebieden, waaronder de Krimpenerwaard, hun land niet meer bemesten met een sleepvoetmachine als de temperatuur hoger is dan 20 graden Celsius.

Ammoniak

De nieuwe regel heeft te maken met het vervluchtigen van ammoniak uit de mest bij een hogere temperatuur. Bemesten met de zodenbemester is volgens De Jong geen alternatief, niet alleen omdat de boeren deze apparatuur niet hebben, maar ook omdat injecteren extra CO2-emissie geeft.

Het gevolg is, zo zegt De Jong, dat de boeren gedwongen worden om op veel avonden in de zomer de mest ’s avonds uit te rijden, omdat het overdag warmer is dan 20 graden Celsius. Maar daar hebben burgers weer last van. Zijn conclusie luidt dat zowel boeren als burgers last hebben van de nieuwe maatregelen.

In de petitie wordt het gemeentebestuur opgeroepen om partij te kiezen voor de boeren en de burgers van de gemeente Krimpenerwaard en met een openlijk protest naar het Ministerie van LNV te gaan. „Via onze petitie willen we u de kans geven om verandering via de democratische weg te bewerkstelligen”, aldus De Jong.

Burgemeester Roel Casemier, die de petitie in ontvangst neemt, prijst de boeren voor hun manier van optreden. Hij zegt toe dat het college in gesprek gaat met diverse instanties.

Den Haag

Wethouder Jan Vente deelt de boeren mee dat hij de problemen van de boeren in Den Haag aan de orde zal stellen. Hij krijgt die avond een steuntje in de rug van de gemeenteraad, die een motie bijvalt van Gemeente Belang Krimpenerwaard en CDA. De motie, die oproept om het probleem van de boeren in de Krimpenerwaard bij het ministerie onder de aandacht te brengen, krijgt raadsbrede steun.

De boeren hebben de raadsvergadering niet afgewacht. Iets na achten zijn ze bezig om hun trekkers te keren en naar een nabijgelegen boerderij te gaan, waar ze getrakteerd worden op patat.