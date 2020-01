Boeren melden bedreigingen vanwege protestacties

Boerenactieclubs Agractie en Belangen Agrarysk Fryslân zeggen ernstige bedreigingen en een ultimatum te hebben gekregen. Daarin wordt iedere boerderij in het land omschreven als doelwit van sabotage en brandstichting als de boeren doorgaan met hun protestacties. De bedreigingen staan in een brief die de boerenclubs voor de jaarwisseling hebben ontvangen.

De brief is ondertekend met vier afkortingen, die extremistische netwerken zouden vertegenwoordigen. De boerenclubs roepen agrarische bedrijven op waakzaam te zijn en extra veiligheidsmaatregelen te treffen. „We laten ons niet intimideren en gaan door met het verdedigen van onze belangen, waar nodig met (legale) acties.”

In de dreigbrief wordt de boerenactie omschreven als „puur terroristisch, waartegen een zwakke overheid nauwelijks optreedt”. „Wij gaan jullie arrogantie, ontkenning, onwil en terreur niet met lede ogen aanzien”.

Belangen Agrarysk Fryslân heeft aangifte gedaan namens de Nederlandse boeren. De politie zegt onderzoek te doen maar kan verder nog geen details geven.