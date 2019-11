‘Boeren in 2020 wereldwijd weer de klos’

Miljoenen boeren in de wereld krijgen het volgend jaar waarschijnlijk weer moeilijk. Dat voorziet Rabobank. Het financiële concern wijst op de aanhoudende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, de gevolgen van de Afrikaanse varkenspest en de lage prijzen voor koffiebonen en suiker.

Een en ander komt naar voren in een prognose voor diverse landbouwmarkten. Daarin staat onder meer dat miljoenen boeren in Midden-Amerika, Afrika en Azië in armoede leven door een overaanbod op de koffiemarkt. Rabobank doet zelf veel zaken in de agrarische sector.

Volgens de bank hangen veel voorspellingen wel sterk af van de tweestrijd tussen Peking en Washington. In een gunstig scenario zouden de VS en China hun handelsconflict oplossen en begint China zijn varkensstapel weer aan te vullen. Dat zou bijvoorbeeld de vraag naar sojabonen stimuleren, waardoor de prijzen die boeren voor hun bonen krijgen ook weer omhoog kunnen.

Rabobank gaat vooralsnog uit van een „aanzienlijk risico” van een Amerikaanse recessie in de tweede helft van volgend jaar. Zo’n neergang van de grootste economie van de wereld kan de prijs van meerdere landbouwproducten verder onder druk zetten.