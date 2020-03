Boeren en tuinders rekenen op 5 miljard schade door coronavirus

Boeren en tuinders verwachten het komende half jaar al bijna 5 miljard schade te lijden door de coronacrisis. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van brancheorganisatie LTO Nederland.

„Sommige boeren en tuinders worden nu al hard geraakt”, zegt LTO-voorzitter Marc Calon. Delen van de tuinbouw kampen bijvoorbeeld met wegvallende afzet. Ook is sprake van een dreigend tekort aan mankracht voor de teelt en de oogst. „Daar zal het niet bij blijven, vrezen we.”

Het genoemde bedrag is exclusief de schade in andere schakels van de voedselketen en de schade op de langere termijn. Bovendien kan de schade waar nu van wordt uitgegaan, heel snel oplopen als de crisis verergert of lang aanhoudt.

In de glastuinbouw wordt op dit moment al gerekend op 2 miljard euro schade, zegt LTO. Daarmee lijkt de organisatie voorzichtig. Eerder deze week raamde Greenports de schade voor de tuinbouw voor de komende twee maanden al op circa 5 miljard euro.

Ook andere plantaardige sectoren verwacht LTO een sterke omzetdaling. Zo worden orders bij kwekers van bomen en planten geannuleerd, is de afzet van frietaardappelen ingestort en krijgt de bloembollenhandel harde klappen.

De gevolgen voor de veehouderij zijn nog erg moeilijk in te schatten. Maar er moet nu al op minstens 130 miljoen euro gerekend worden, denkt LTO. Het openhouden van grenzen voor de voedselketen is voor deze branche cruciaal. Bij ernstige verstoringen in logistiek en handel zal de schade waarschijnlijk snel oplopen.

Er zijn ook boerenbedrijven met extra activiteiten die direct worden geraakt door de gezondheidsmaatregelen om de coronacrisis in bedwang te houden. Denk aan zorgboerderijen of boerderijen die ook aan educatie doen of tegelijk een eet- en drinkgelegenheid of vergaderlocatie runnen. De verwachte schade op dit vlak is nu al zo’n 35 miljoen euro per maand, wat kan oplopen tot zeker 55 miljoen euro als de recreatieactiviteiten in het voorjaar geen doorgang vinden, aldus LTO.