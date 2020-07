Boeren doen aangifte tegen minister Schouten

Boeren in heel het land hebben vrijdag aangifte gedaan tegen minister Carola Schouten van Landbouw vanwege dierenmishandeling.

Zij vinden dat de voorgenomen veevoermaatregel van het kabinet slecht is voor het dierenwelzijn. Voorman Bart Kemp van Agractie zegt dat boeren in onder andere Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Overijssel en Gelderland aangifte hebben gedaan. Hij spreekt van een „ludieke uiting”, maar het onderwerp is wat hem betreft uiterst ernstig. „De dierengezondheid mag nooit ter discussie staan.”

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot op zijn beurt heeft aangifte gedaan wegens doodsbedreigingen in Facebookgroepen van radicale boerenclubs. Het Reformatorisch Dagblad deed enkele weken geleden uit de doeken hoe boze boeren tekeergingen op besloten pagina’s op sociale media. „Ik heb natuurlijk zelf geen toegang tot het account”, zegt De Groot. „Maar ik heb wel enkele pagina’s gezien.” Hij schrok van die reacties. „Dit kan gewoon niet.”

D66’er De Groot doet aangifte wegens doodsbedreigingen boeren