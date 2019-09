Boeren demonstreren dinsdag in Den Haag

Boeren uit heel Nederland komen dinsdag met tractoren naar Den Haag om duidelijk te maken dat ze genoeg hebben van de kritiek op hun sector. „Politici, media en activisten hebben een negatief beeld over boeren geschetst. Wij zijn geen dierenmishandelaars en milieuvervuilers; we hebben hart voor ons bedrijf. De problemen van Nederland horen niet op ons bordje thuis”, laten de organisatoren weten.

Volgens de website agractie.nl hadden zich woensdagmiddag ruim 3400 boeren en sympathisanten voor de protestmanifestatie aangemeld. Ze nemen duizend tractoren en andere voertuigen mee. De deelnemers coördineren hun actie via een kleine dertig regionale WhatsApp-groepen.

De boeren zijn tegen gedwongen inkrimping van de veestapel. Ze vinden dat er onafhankelijke metingen moeten komen van de uitstoot van CO2 en stikstof door hun sector. Ook dringen ze aan op herziening van „onwerkbare regels”. Verder moet het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen gebaseerd worden op wetenschappelijke feiten, niet op aannames en emoties.

De initiatiefnemers vinden ook dat Nederlandse boeren weer trots mogen zijn op hun vak. Ze willen „de kloof tussen boer en burger” verkleinen en „balans in het maatschappelijke debat” over de landbouw.

Directe aanleiding voor het boerenprotest is het plan dat D66-Kamerlid Tjeerd de Groot onlangs lanceerde. Hij wil de varkens- en de pluimveehouderij met de helft inkrimpen en de vrijkomende stikstofruimte benutten voor woningbouw.

De actie wordt ondersteund door de Facebook-groep Farmers Defence Force. Die is in mei opgericht nadat dierenactivisten een varkensstal in Boxtel hadden bezet en telt inmiddels 13.600 leden.

Boerenorganisatie LTO Nederland is niet bij de organisatie van de demonstratie betrokken, maar laat weten de zorgen van de actievoerders wel te delen. „Iedereen die opkomt voor de belangen van boeren en tuinders in Nederland kan rekenen op onze sympathie, mits dit publieksvriendelijk en binnen de kaders van de wet gebeurt.”