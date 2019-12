„Boeren dagen minister Schouten voor de rechter”

Dat kabinet en boeren het nog lang niet eens zijn over de stikstofaanpak, blijkt opnieuw: het Landbouw Collectief begint een rechtszaak tegen minister Schouten, meldt Trouw vrijdag.

Ze hadden een akkoord bereikt. Althans, er waren afspraken gemaakt over de aanpak van stikstof in de veehouderij. Toch daagt het Landbouw Collectief, een verbond van dertien agrarische organisaties, minister Schouten nu voor de rechter vanwege de stikstofaanpak.

De zaak draait om de ‘warme sanering’ van de varkenshouderij in Zuid- en Oost-Nederland. In deze gebieden met veel dieren per inwoner leveren varkenshouderijen volgens de regering risico’s op voor de gezondheid en de leefomgeving.