Boeren: Agrimarkt had oog voor streekproduct, blijft dat zo onder Jumbo-vlag?

Agrimarkt gaf streekproducten altijd royaal een podium. Nu Jumbo de kleine supermarktketen overneemt van boerencoöperatie CZAV, vrezen Zeeuwse telers dat het straks gedaan is met het ruime assortiment.

Paul van der Zweep uit Geersdijk teelt sierpompoenen en pompoenen voor consumptie. Van die laatste levert hij per jaar 1000 tot 1500 kilo aan de Agrimarkt-vestiging in Goes. Hij is er niet gerust op dat het aanbod aan streekproducten na de overname hetzelfde zal blijven.

„Ik kan wel begrijpen dat CZAV een strategische keuze maakt”, zegt de teler. „Maar het is voor een grote supermarktorganisatie efficiënt om producten op een centraal punt te collecteren en dan over de filialen te verdelen. Streekproducten passen niet goed in dat concept.”

Korte lijnen

Agrimarkt heeft als dochteronderneming van CZAV juist oog voor het belang van de boeren en legt daarom ook hun producten in de winkels. „De lijnen met de producenten zijn kort en er zijn geen of minder bijkomende kosten voor tussenhandel of distributie. Dat betekent dat de teler een iets hogere prijs kan ontvangen zonder dat de supermarkt meer hoeft te vragen van de consument.”

Van der Zweeps ervaring is dat Agrimarkt streekproducten op een aansprekende manier presenteert, met foto’s en informatie over de telers. Consumenten waarderen dat.

Intussen sluit hij niet uit dat hij straks op zoek moet naar een andere afnemer voor zijn eetpompoenen. En de klant? „Die zal misschien wat vaker naar de boerderijwinkel moeten.”

Te klein

Dat denkt ook André Raas, die met zijn broer John een fruitbedrijf heeft in Heinkenszand. Ze telen appels en peren. De broers leveren aan zowel Jumbo als Agrimarkt.

Raas heeft warme gevoelens voor de kleine keten. „Als ik alleen al bedenk hoe Agrimarkt telers in de hete zomer van 2018 heeft geholpen door hun te kleine fruit toch te verkopen, vind ik de overname erg jammer. Ik ben bang dat voor een groot concern als Jumbo het aandeel streekproducten te klein is om commercieel interessant te blijven.”

Dat zou Raas spijten, want de meeste mensen maken voor een streekproduct volgens hem niet graag een omweg.

„Als het in de schappen ligt, pakken ze het mee. Ligt het er niet, dan kiezen ze voor een alternatief. Ze moeten er geen moeite voor hoeven doen.”

Robert Sandee uit Kamperland teelt onder meer prei op water, een moderne techniek waarbij de prei opschiet via buisjes die zijn bevestigd aan tempex drijvers. Agrimarkt toonde interesse in zijn project en besloot de prei te verkopen.

„Ik ben dankbaar voor de kans die ze mij hebben geboden”, zegt Sandee. „Maar ik ben bang dat nu met de overname streekproducten minder nadrukkelijk aan bod zullen komen.”

Een probleem bij streekproducten is vaak de logistiek. In Zeeland halen trucks van de groothandelaren Ledo en Zeeuwse Zaken ze tijdens hun route op bij de telers. De bulk ervan gaat naar de winkels van Agrimarkt.

Transport

„Dat aandeel valt misschien weg, want voor Jumbo zijn streekproducten peanuts”, zegt Sandee. Dat kan gevolgen hebben voor het collecterend transport, vreest hij. „Het gaat het vaak om bescheiden hoeveelheden. Wie wil die vervoeren in een uitgestrekt gebied als Zeeland?”

Akkerbouwers, groente- en fruittelers en ook veehouders leveren aan de winkels van Agrimarkt.

Sandee: „De keten heeft zich altijd met streekproducten willen onderscheiden. Directeur Wilfred van Elzakker ijverde daarvoor. Ook kleine telers kregen bij Agrimarkt een podium.” De teler noemt de overname door Jumbo „een behoorlijke knauw voor het Zeeuwse streekproduct.”