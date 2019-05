Boerderij Boxtel gaat drie weken op slot

De varkenshouder in Boxtel wiens stal maandag door actievoerders werd bezet, mag de komende drie weken uit voorzorg geen varkens aan- of afvoeren. Dat heeft hij dinsdag afgesproken met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en een dierenarts. De NVWA is bang voor mogelijke besmetting met dierziektes.

Omdat de actievoerders van Meat the Victims bij het betreden van de stal niet de juiste hygiënemaatregelen hebben toegepast, is er mogelijk een gezondheidsrisico voor de dieren ontstaan. „Niet iedereen kan zomaar een stal binnenlopen”, zegt Linda Janssen, voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). „Je moet eerst douchen en bedrijfskleding aan trekken.”

Deze hygiënevoorschriften zijn niet wettelijk vastgelegd, maar vormen een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsplannen bij veel varkenshouderijen. „Voor ons als sector is die hygiëne heel belangrijk. Varkensboeren doen er alles aan om ziektekiemen zo veel mogelijk buiten de deur te houden. Je wilt het risico op besmetting te allen tijde voorkomen.”

Varkenspest

Uit voorzorg worden de dieren op de varkenshouderij in Boxtel de komende drie weken scherp in de gaten gehouden. Drie weken geldt als de incubatietijd van verschillende dierziektes. Kenners zijn vooral bang voor de Afrikaanse varkenspest, een heel besmettelijke, ongeneeslijke ziekte die voorkomt in verschillende delen van Azië en in een aantal Europese landen. „In Nederland weten we de ziekte tot nu toe buiten de deur te houden omdat we de hygiëne goed op orde hebben”, zegt Janssen. „Maar nu hebben demonstranten uit 26 verschillende landen in die stallen gezeten. Je weet niet wat zij allemaal meegebracht hebben.”

Dierenactivisten doen aangifte van vernieling

Mocht na een paar weken blijken dat er dieren besmet zijn, dan verliest de boer zijn dieren. Mogelijk moeten er dan ook varkenshouders in zijn omgeving worden geruimd.

De voorzitter van de POV is woedend over de actie van Meat the Victims. „Alle boeren in de omgeving zijn geschokt. Ze maken zich zorgen over hun eigen bedrijf en over hun dieren. Wat er gebeurd is, tast de veiligheid in al haar kernwaarden aan.”

Volgens Janssen voelen boeren zich vaak aan hun lot overgelaten. „Die actiegroepen hebben veel geld tot hun beschikking en ze hebben maar één doel: de veehouderij kapotmaken. Met die paar mensen van ons kunnen wij de strijd niet winnen. Boeren verdienen meer bescherming.”

Terrorisme

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei dinsdag in reactie op Kamervragen dat het kabinet de aanpak van dierenrechtenactivisten „gaat intensiveren.” Deze week wil hij met boerenorganisaties in gesprek om over verdere maatregelen na te denken.

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik pleitte dinsdag voor een snelle Europese aanpak bij de bestrijding van de internationale netwerken van dierenactivisten. „De bestorming van dit boerengezinsbedrijf is voor mij een vorm van terrorisme”, aldus Schreijer-Pierik. „Dit incident is extreem vanwege het gebruikte geweld en de omvang. Maar boeren in Nederland en elders in de EU voelen zich al veel langer onveilig door toenemende stalinbraken en doodsbedreigingen. Het is wat dat betreft echt twee over twaalf.”

Schreijer-Pierik. beeld ANP, Jonas Roosens

Bij de Nederlandse overheid bestaat op dit moment nog steeds onvoldoende inzicht in de omvang van bedreigingen aan het adres van dierhouders. Er is geen aparte registratie voor deze categorie misdrijven. Volgende week praat Schreijer-Pierik met de minister van Justitie over deze problematiek. „Boeren en hun gezinsleden moeten beter beschermd worden tegen dit soort onaanvaardbare acties.”