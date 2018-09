Vroeger trokken nóg grotere machines de aandacht van boeren, deze week staan op hun vakbeurs in Biddinghuizen preciezere technieken in de schijnwerpers.

Het is haast ongelofelijk, maar het moment waarop telers individuele plantjes van een laagje gewasbeschermingsmiddel of vloeibare meststoffen kunnen voorzien, komt in zicht. Het slimme camerasysteem AiCPlus van fabrikant Agrifac maakt het al mogelijk vierkantjes van 25 bij 25 centimeter apart te bespuiten. Het werd woensdag bekroond met de innovatieprijs van AgroTechniek Holland. „We werken ook aan spuitdoppen die een variabele hoeveelheid vloeistof kunnen afgeven. Dan is nog minder middel nodig”, zegt een trotse productmanager Steven Koop.

Minder inzet van chemische middelen, beter inspelen op de eigenschappen van de bodem en efficiënter benutten van schaarse grondstoffen: het sluit precies aan bij de toekomstvisie voor de landbouw van minister Schouten. Dat vindt ook Thomas Roerink, verkoper bij Vantage Agrometius. In zijn stand staat een cultivator die is uitgerust met een sensor die de vruchtbaarheid van de grond realtime in kaart brengt.

Sensoren, gps, camera’s en drones: de boer kan er straks niet meer buiten. Niek Vedelaar, adviseur bij voorlichtingsbureau Delphy: „Nu zijn het nog de voorlopers die ermee werken, maar dit is de toekomst.”