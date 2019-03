„Boer verdient aan duurzamere melk”

FrieslandCampina wil een voortrekkersrol vervullen op het gebied van duurzaamheid. Hoe denken de boeren daar over? Volgens coöperatievoorzitter Frans Keurentjes staan ze in de rij om een graantje mee te pikken.

Het aantal leden-leveranciers van FrieslandCampina daalde in 2018 van 12.707 naar 12.104. Sommige melkveehouders beëindigden hun bedrijf maar 340 stapten uit onvrede over naar andere zuivelbedrijven, bleek donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers. Toch is de stemming onder de overgebleven leden positief, zegt coöperatievoorzitter Frans Keurentjes desgevraagd. Steeds meer boeren zien bijvoorbeeld in dat met inzet op duurzaamheid geld te verdienen is.

Vanouds rekenen boeren hun coöperatie af op de betaalde melkprijs. Die stond in 2018 onder druk. De basismelkprijs met daarbij opgeteld alle extraatjes (toeslagen voor weidegang en bijzondere melkstromen, ledenobligaties en deling in de winst) bleef steken op 37,43 euro per honderd kilo geleverde melk. In 2017 was dat 40,01 euro.

De zuivelreus had last van lage opbrengsten van basiszuivelproducten (melkpoeder, boter en kaas), waar een groot deel van de melkplas toe wordt verwerkt. Verder kampte FrieslandCampina met concurrentie op de belangrijke babyvoedingmarkt in China en maakte het concern veel kosten voor een reorganisatie.

Toch is er geen reden om ontevreden te zijn, vindt Keurentjes. „Onze melkprijs ligt op een relatief hoog niveau als je het over meerdere jaren bekijkt. Ook in vergelijking met andere grote zuivelbedrijven doen wij het goed.”

De in 2018 ingevoerde fosfaatwetgeving, waarbij boeren niet meer koeien mogen houden dan waarvoor ze over zogeheten fosfaatrechten beschikken, pakt voor de aangesloten melkveehouders heel verschillend uit. De meesten hebben hun bedrijf echter aangepast aan de nieuwe situatie. „Bij hen is er geen stemming van ach en wee.”

Leidend

FrieslandCampina zet hoog in op duurzaamheid. Het bedrijf wil op dat terrein zelfs leidend worden in vergelijking met de concurrentie, zei CEO Hein Schumacher. Hoe leeft dat bij boeren?

„Enorm”, zegt Keurentjes. Op bijeenkomsten van de coöperatie met de leden stellen boeren volgens hem veel vragen over aparte melkstromen waarvoor het bedrijf een toeslag betaalt. Die melk is bijvoorbeeld bestemd voor verwerking tot zuivel met het duurzaamheidskeurmerk PlanetProof of de in Duitsland populaire VLOG – kaas die zonder ‘gentechniek’ is geproduceerd.

„We kunnen de belangstelling bijna niet aan”, zegt de coöperatievoorzitter. Dat betekent nog niet dat iedere geïnteresseerde boer meteen mee zal doen, maar de interesse is er wel degelijk.

Daar komt bij dat duurzaamheid ook langs andere kanalen wordt beloond. „De Rabobank geeft korting op je financiering. En een provincie als Drenthe beloont boeren die hun bedrijf verduurzamen met een subsidie van maximaal 7500 euro.”

Al die extra’s kunnen behoorlijk geld opleveren. Keurentjes: „Als je het voor een gemiddeld melkveebedrijf met een productie van 1 miljoen kilogram bij elkaar optelt, kan het zomaar een jaarinkomen schelen. Dat hebben boeren snel door.”

Vanillevla

FrieslandCampina gaat de receptuur en de verpakking van zijn Optimel Vanillevla aanpassen, na een klacht over het ontbreken van vanille in het toetje. De Reclame Code Commissie oordeelde eerder deze maand dat de verpakking misleidend is. De commissie stelde vast dat de vanillevla geen vanille bevat, terwijl vanwege de naam en andere uitingen op de verpakking de consument dit wel zou mogen verwachten.