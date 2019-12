Boer en zijn bedrijf bieden inspiratie voor dagje uit

Een dagje de boer op. Waar kun je naartoe?

Vroeger waren het boerenbedrijven, tegenwoordig verdienen ze hun brood met activiteiten die aan het boerenleven herinneren. Boerderij De Weistaar in Maarsbergen en boerderij De Boerinn in Kamerik bieden voor bijvoorbeeld familiedagen of teambuildingsessies arrangementen aan, van boerengolf en kleiduiven schieten tot schapendrijven of melkkrukjes beschilderen. Ook kleine groepjes of gezinnen kunnen er terecht om bijvoorbeeld boerengolf te spelen. Het spel is afgeleid van het reguliere golf, maar wordt in een weiland gespeeld, soms tussen de koeien en de schapen. De golfclub is vervangen door een houten klompje aan een stok en de bal is van een groter formaat. Bij De Weistaar is het ook mogelijk om binnen boerenminigolf te spelen. De kosten variëren per locatie.

beeld RD, Henk Visscher

Millet en de boeren

Voor verbeeldingen van de natuur en het boerenleven zagen de Nederlandse kunstenaars Jean-François Millet (1814-1875) als groot voorbeeld. Hoe inspireerde deze beroemde Franse boerenschilder de kunstenaars van de Haagse School en wat was zijn invloed op de moderne kunst? Het Van Gogh Museum in Amsterdam en museum De Mesdag Collectie in Den Haag gaan in een dubbelexpositie in op deze vragen. Het Van Gogh Museum (toegang 19 euro) toont tot en met 12 januari de tentoonstelling ”Jean-François Millet. Zaaier van de moderne kunst”, De Mesdag Collectie (toegang 9 euro) tot en met 5 januari ”Jean-François Millet en de Haagse School”. Te zien is hoe vooruitstrevend het werk van Millet was voor de tijd waarin hij leefde. Met zijn radicale schildertechniek, moderne stijl en inspirerende verbeelding van het boerenbestaan, werd Millet een ware zaaier van de moderne kunst en had hij veel invloed op Nederlandse schilders.

beeld Vidiphoto

Workshops koeien melken

Ervaar de geur en geluiden van de koeien en ga zelf ook aan de slag. Op meerdere plaatsen in het land worden workshops ”Koeien melken” gegeven. In Putten, bijvoorbeeld, op boerderij Weelderen, leert boerin Sanne deelnemers alles over de koe. De workshops vinden iedere dinsdagavond en op afspraak plaats. Bij zorgboerderij Kloosterhoeve in het Friese Klooster-Lidlum kun je ook terecht voor een workshop melken. Hier kun je ook de boer(in) helpen met het voeren van de koeien, het aanvegen van het voer en de kalfjes melk geven. Bij Boerderij Den Branhorst in het Gelderse Hengelo mogen de deelnemers eerst meehelpen om de koeien uit de wei te halen. Vervolgens vertelt de boer wat er allemaal bij komt kijken om gezonde en voedzame melk te produceren, waarna men mag helpen om de koeien te melken.