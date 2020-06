Boekingen voor cruises trekken weer wat aan

Nu Europa zijn grenzen geleidelijk weer openstelt voor toeristen, begint het vertrouwen om op een cruiseschip te stappen ook wat toe te nemen. „Sinds de branche in maart op slot ging, hebben we twee maanden lang geen enkele nieuwe boeking gehad. Nu merken we dat het vertrouwen in de markt toeneemt, en krijgen we dagelijks tientallen nieuwe boekingen binnen”, zegt Patrick Cépèro, verantwoordelijk voor cruise-aanbieders Cruisewinkel, Cruise Travel en Zeetoers.

De meeste cruisemaatschappijen beginnen pas in september of oktober, zoals een aantal cruiselines van ’s werelds grootste cruisebedrijf Carnival Cruises. Een onderdeel van Carnival, de Holland America Line (HAL), maakte eerder bekend alle reizen naar Europa, Alaska en Canada in 2020 op te schorten. Uitzonderingen zijn onder andere MSC Cruises en Royal Carribean, die naar verwachting vanaf augustus weer gaan varen.

Hoewel de meeste reizen pas na de zomer beginnen, weerhoudt dat reizigers niet om alvast te boeken. „We zijn nog lang niet op het niveau van vóór corona. Nu krijgen we voornamelijk reserveringen voor reizen binnen Europa. Toch zien we ook weer wat boekingen voor wereldcruises, bijvoorbeeld richting Alaska, Rusland en Japan. Dat zijn vooral boekingen in het hogere segment: duurdere schepen waar je met minder mensen op een schip zit”, zegt Cépèro.

Touroperators adviseren klanten er rekening mee te houden dat de datum waarop cruises verwachten te gaan varen binnenkort weer aangepast kan worden. „Het is zekerder voor klanten om in 2021 te boeken. In deze coronatijd blijft de kans aanwezig dat je mensen moet teleurstellen”, aldus Cépèro.

Carnival Cruises maakte donderdag bekend vanwege de virusuitbraak in het afgelopen kwartaal diep in de rode cijfers te zijn beland. Zo bedroeg het nettoverlies in tweede kwartaal van het gebroken boekjaar bijna 4,4 miljard dollar. Ondanks die tegenvallende resultaten, zag de maatschappij de afgelopen weken een groeiende vraag naar boekingen voor 2021.

Branchegenoten als Norwegian Cruise Line en Royal Caribbean werden ook zwaar geraakt door de coronacrisis.