Boekhoudregels zetten Berkshire op verlies

Berkshire Hathaway heeft voor het eerst in negen jaar nettoverlies geleden. Het eerste kwartaal 2018 sloot het investeringsfonds van de Amerikaanse zakenman Warren Buffett af met een min van 1,14 miljard dollar. Het nettoverlies komt vooral door nieuwe boekhoudregels in de Verenigde Staten. Die verplichten Berkshire niet-gerealiseerde winsten of verliezen in het nettoresultaat te verwerken.

Berkshire heeft een beleggingsportefeuille van 170 miljard dollar. De waarde hiervan kan fluctueren van kwartaal tot kwartaal. Buffett noemde de regels eerder al een „nachtmerrie” en voorspelde grillige resultaten. Een jaar geleden boekte Berkshire nog een nettowinst van ruim 4 miljard dollar.

Volgens Buffett geeft het operationele resultaat een beter beeld van hoe het zijn investeringsfonds in de eerste drie maanden van dit jaar is vergaan. Dat steeg met 49 procent naar 5,29 miljard dollar. Ook de bedrijven die Berkshire volledig in eigendom heeft, scoorden positieve resultaten, aldus Buffett.

Buffett zette vrijdag de beurswaarde van technologiegigant Apple nog op een record. Beleggers reageerden op het nieuws dat hij in het eerste kwartaal 75 miljoen aandelen Apple heeft bijgekocht.

„Het is een ongelofelijk bedrijf”, zo sprak de miljardair aan de vooravond van de jaarlijkse bijeenkomst van aandeelhouders van Berkshire Hathaway in Omaha. Daar komen 40.000 Berkshire-aandeelhouders op af, om te luisteren naar ‘het orakel van Omaha’, zoals Buffett ook wordt genoemd.