„Boekhoorn stak geld in louche gokbedrijven”

Zakenman Marcel Boekhoorn, eigenaar van winkelketen HEMA en Ouwehands Dierenpark, investeerde ook vele tientallen miljoenen euro's in de Italiaanse gokmarkt.

Sommige investeringen daar blijken een schimmig verleden te hebben, meldt De Groene Amsterdammer op basis van onderzoek. Oprichters van bedrijven die de miljardair kocht, worden momenteel vervolgd voor samenwerken met de maffia.

Het gaat onder meer om Planetwin365, waar ingezet kan worden op sportwedstrijden. Vorig jaar november viel de politie binnen op diverse plaatsen in Zuid-Italië met meerdere arrestaties tot gevolg. Volgens De Groene beschuldigen Italiaanse openbaar aanklagers meerdere oud-medewerkers ervan een „parallelle structuur” te hebben opgetuigd binnen het gokbedrijf. Inmiddels heeft Planetwin365 een nieuwe directie die het imago moet herstellen.

Eind 2017 kocht Ramphastos, het investeringsbedrijf van Boekhoorn, nog een bedrijf, genaamd Talenta Labs. De Rizzo-broers, eerder veroordeeld voor het aanbieden van illegaal gokken en eveneens beschuldigd van samenwerking met de maffia, zouden nog altijd mede-eigenaar zijn.

Ramphastos benadrukt niet geweten te hebben van de kwesties. Het bedrijf heeft spijt van de investeringen, laat Ramphastos-partner Philip van Wijngaarden aan De Groene weten. „Achteraf is natuurlijk makkelijk praten”, erkent hij. „Natuurlijk baal ik dat ik er nu achter kom dat de naam van een van je bedrijven in verband wordt gebracht met individuen die dergelijke serieuze aantijgingen tegen zich hebben.” Over de mate waarin Ramphastos schade heeft opgelopen laat Van Wijngaarden zich tegenover het blad niet uit.