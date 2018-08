„Boekenbon heeft het moeilijk maar zal niet verdwijnen”

Heeft de boekenbon zijn langste tijd gehad? Of zal het een klassieker onder cadeaus blijken te zijn? Tot en met dinsdag konden boekverkopers stemmen over de toekomst van de waardebon.

De omzet van de cadeaukaart, speciaal om een boek van te betalen, zou de afgelopen tien jaar met bijna 50 procent zijn gedaald. Dat meldde de NOS dinsdag op basis van interne stukken van de Koninklijke Boekverkopersbond.

De teruglopende verkoop was voor de bond, waarbij zo’n 1100 boekhandelaren zijn aangesloten, aanleiding om een peiling te houden over de toekomst van de cadeaubon.

Leden konden stemmen over vier door de bond voorgestelde maatregelen. Een van de suggesties is de invoering van een bonus voor verkopers en een hogere marge voor de uitgever van de bon.

Als een meerderheid van de boekverkopers niet achter het toekomstplan staat, zal de bond het over een andere boeg gooien. Denkbaar is dat de productie en administratie aan een ander bedrijf worden uitbesteed, of dat de aandelen in Boekenbon BV –het bedrijf dat de boekenbon uitgeeft– worden verkocht.

Anne Schroën, directeur van de Boekverkopersbond en van Boekenbon BV, verklaart tegenover de NOS: „Er zijn ongetwijfeld veel manieren om door te gaan met de boekenbon. Het is een product met culturele waarde en is bij heel veel mensen bekend.”

De boekenbon, die sinds 1934 bestaat, kreeg door de jaren heen steeds meer concurrentie van andere cadeaubonnen. Wie een willekeurige website met cadeautips bekijkt, krijgt tegenwoordig een rijkgeschakeerd aanbod aan waardebonnen gepresenteerd. Van kledingbon tot een ontspannen dagje badderen. In die ruime keuze vindt Schroën een verklaring voor de daling van de omzet. De verkoop van de boekenbon loopt volgens haar niet gelijk op met het herstel van de boekenverkoop sinds 2014.

Schroën ziet de boekenbon nog lang niet verdwijnen, verzekert ze. De bon is nog altijd in verschillende waarden te koop en inwisselbaar op tal van plaatsen. Maar de verkoop kan dus echt stukken beter. Meer nadruk van de boekhandels op de boekenbon zou een goede zaak zijn, denkt ze.

Bij de christelijke boekhandel Den Hertog in Houten is en blijft de boekenbon „behoorlijk populair”, aldus Lourens Buijs, hoofd verkoop van de boekhandel, die vooral theologie en christelijke boeken voor volwassenen en jeugd in het assortiment heeft.

Buijs ziet nog steeds dagelijks klanten komen voor de boekenbon. Zij weten niet altijd of de ontvanger aan wie ze een geschenk willen geven een bepaald boek al heeft. De boekenbon maakt het klanten dan makkelijk, zegt hij.

Luxe

Klanten willen graag een cadeaubon die ze ook in andere boekhandels kunnen besteden, zegt Buijs. Om toch te stimuleren dat de ontvanger ervoor kiest om de bon te besteden bij Den Hertog, maakt de verkoper er een persoonlijk pakket van. Buijs: „Denk aan een luxe hoes voor een kerkenraadslid of een gezellig pakket voor een dame die graag een roman leest.”

Buijs heeft bij de peiling voor het actieplan van de bond gestemd. Het voorstel draagt volgens hem bij aan het voortbestaan van de boekenbon. Dat de geschenkbon sowieso blijft bestaan, is voor Den Hertog het belangrijkst, zegt hij.