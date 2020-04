Boeing ziet af van overname Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing ziet af van de overname van een deel van zijn Braziliaanse branchegenoot Embraer. Boeing en Embraer kwamen twee jaar geleden in principe overeen dat het Amerikaanse bedrijf een belang van 80 procent in de commerciële tak van Embraer zou nemen. Met de deal was een bedrag van 4,2 miljard dollar gemoeid.

Boeing maakte zaterdag bekend dat de deal niet doorgaat, omdat Embraer „niet aan de juiste voorwaarden heeft voldaan”. Details gaf de vliegtuigbouwer niet.

Embraer heeft teleurgesteld gereageerd. Volgens het Braziliaanse bedrijf heeft Boeing de overname „onrechtmatig beëindigd”.

Boeing was geïnteresseerd in Embraer omdat het bedrijf kleinere verkeersvliegtuigen maakt die geschikt zijn voor relatief korte vluchten. Dat type vliegtuigen maakt Boeing zelf niet.