Boeing wil rechtszaak crash in Indonesië

Boeing wil dat rechtszaken die tegen het bedrijf zijn aangespannen over de crash met een Lion Air-toestel in Indonesië ook in dat land worden gevoerd. Volgens advocaten van nabestaanden van slachtoffers van de crash, probeert de Amerikaanse onderneming haar verantwoordelijkheid te ontlopen. In Indonesië zouden de nabestaanden een veel lagere schadevergoeding kunnen eisen dan in de VS. Bij de crash in oktober kwamen alle 189 inzittenden om het leven.

Boeing stelt dat rechtszaken over eerdere Indonesische vliegtuigongelukken ook in dat land voor de rechter kwamen. Volgens de vliegtuigbouwer is het ook logisch dat die in het land worden gevoerd dat daar „het grootste belang” bij heeft.

Volgens een van de advocaten van de nabestaanden is deze crash echter niet vergelijkbaar met andere ongelukken. „Waarom zou Boeing zich niet daar moeten verantwoorden waar ze het vliegtuig hebben ontworpen en verkocht?”

De zaak krijgt extra gewicht omdat Boeing extra rechtszaken boven het hoofd hangt. Ook nabestaanden van slachtoffers van de crash van een vliegtuig van Ethiopian Airlines bereiden juridische stappen tegen Boeing voor.