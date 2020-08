Boeing wil personeelsbestand verder terugbrengen

Boeing wil van nog meer personeel af dan eerder dit jaar was aangekondigd. Dat heeft topman David Calhoun in een brief aan het personeel gemeld. In april maakte de Amerikaanse vliegtuigbouwer al bekend afscheid te willen nemen van zo’n 10 procent van het personeelsbestand, wat neerkomt op ongeveer 16.000 werknemers, vanwege de impact van de coronacrisis.

Vooral de vraag naar passagiersvliegtuigen is ingestort. „Helaas zijn ontslagen een moeilijke maar noodzakelijke stap om ons aan te passen aan de nieuwe realiteit”, schrijft Calhoun. Boeing verwacht de komende drie jaar een aanzienlijk kleinere markt en biedt werknemers een vrijwillig ontslagpakket aan. Na de krimp van het personeelsbestand met 10 procent in april heeft het bedrijf nu niet een specifiek percentage in gedachten.

Bij de presentatie van de kwartaalcijfers eind juli werd al gehint op een nieuwe ontslagronde. In het tweede kwartaal leed Boeing een nettoverlies van bijna 2,4 miljard dollar. De omzet daalde op jaarbasis met 25 procent naar 11,8 miljard dollar.