Boeing wil personeelsbestand met 10 procent terugbrengen

De Amerikaanse vliegtuigmaker Boeing wil afscheid nemen van circa 10 procent van zijn personeelsbestand van circa 160.000 werknemers wereldwijd. Dat heeft Boeing-baas David Calhoun in een brief aan het personeel gemeld. In een toelichting op de kwartaalcijfers spreekt hij in eerste instantie van een vrijwillig vertrek van werknemers, maar hij sluit ook gedwongen ontslagen niet uit.

Volgens Calhoun wordt elk aspect van het bedrijf geraakt door de coronacrisis. Zo is de vraag naar vliegtuigen en diensten van Boeing minder nu maatschappijen wereldwijd hun vliegtuigen aan de grond houden. Verder kampt Boeing met vertraagde levering en vragen klanten om uitstel als het gaat om onderhoud van toestellen.

Gelet op de „nieuwe marktrealiteit” onderneemt Boeing verschillende acties om de pijn te verzachten. Zo wordt de productie van commerciële toestellen verlaagd en gaat het bedrijf met een stofkam door de eigen organisatie heen.

Om de liquiditeit op korte termijn onder controle te krijgen heeft Boeing een kredietfaciliteit aangeboord. Daarnaast werden operationele kosten verlaagd en werden een aandeleninkoopprogramma en dividenduitkeringen opgeschort. Verder leverden bestuurders van Boeing salaris in.

Boeing sloot het kwartaal af met een omzet van 16,9 miljard dollar, bijna een kwart minder dan een jaar eerder. Onder de streep resteerde een verlies van 641 miljoen dollar. Dit was na het eerste kwartaal van 2019 nog een winst van 2,1 miljard dollar.

Boeing werkt ook nog altijd aan het weer in de lucht krijgen van de 737 MAX-toestellen die om veiligheidsredenen al meer dan een jaar aan de grond worden gehouden. De vliegtuigmaker heeft ook nog voor 439 miljard dollar aan werk op de plank liggen. Zo zitten er nog 5000 commerciële toestellen in de pijplijn, ondanks de reeks annuleringen van bestellingen de laatste tijd.