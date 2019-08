‘Boeing voerde 500 tests uit met 737 MAX’

Boeing heeft al bijna 500 testvluchten uitgevoerd met 737 MAX-toestellen die van een software-update zijn voorzien. Boeing-topman Dennis Muilenburg is hoogstpersoonlijk met twee testvluchten mee geweest, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNBC.

De Boeing 737 MAX wordt sinds maart aan de grond gehouden na twee vliegtuigcrashes in vijf maanden tijd waarbij honderden mensen het leven lieten. Die rampen bleken te zijn veroorzaakt door een overijverig veiligheidssysteem dat de neus van het toestel naar beneden drukte door een niet goed werkende sensor.

Wanneer de vliegtuigen weer de lucht in mogen is nog altijd onduidelijk. Volgens Muilenburg is het zaak om het vertrouwen van het vliegend publiek terug te winnen. Hij verwacht dat het toestel eind dit jaar weer de lucht in mag van autoriteiten. Boeing nam eerder een last van bijna 5 miljard dollar vanwege de problemen. Dat resulteerde in het grootste kwartaalverlies van de vliegtuigbouwer ooit.