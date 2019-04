Boeing voelt problemen met de 737 MAX

Boeing voelt duidelijk de impact van de problemen met de toestellen van het type 737 MAX, die uit veiligheidsoverwegingen wereldwijd aan de grond worden gehouden. Bij de divisie voor commerciële luchtvaart was sprake van een omzetdaling met 1 miljard dollar, die vrijwel in haar geheel is toe te schrijven aan de affaire.

De gewraakte Boeing-toestellen staan sinds half maart aan de grond na twee dodelijke ongelukken in korte tijd. Meerdere luchtvaartmaatschappijen schrapten daarop ook hun bestellingen bij de vliegtuigmaker. Boeing werkt naar eigen zeggen hard aan een oplossing voor de veiligheidskwesties. Het bedrijf voerde de voorbije weken onder meer 135 testvluchten uit met de 737 MAX na software-updates.

Boeing sloot de meetperiode af met een totale omzet van 22,9 miljard dollar. Dat betekende een daling van 2 procent op jaarbasis. Bij de divisie commerciële luchtvaart kwam de omzet uit op 11,8 miljard dollar. Tegenover de problemen met de 737 MAX stonden betere prestaties van de defensietak en de servicedivisie.

De nettowinst voor heel Boeing kwam in de meetperiode uit op ruim 2,1 miljard dollar. Dat betekende een daling van 13 procent op jaarbasis. De operationele winst viel 18 procent lager uit. Onlangs waarschuwde Boeing al voor de impact van de 737 MAX-kwestie op de leveringen. Dat de resultaten van Boeing in het eerste kwartaal van 2019 lager uitvielen, kwam niet geheel als een verrassing.

Volgens topman Dennis Muilenburg stelt Boeing alles in het werk om de 737 MAX weer in het luchtruim te krijgen. Ook is het volgens hem zaak dat het bedrijf het vertrouwen van klanten, toezichthouders en het vliegend publiek weer weet te winnen.

Boeing had, voorafgaand aan de problemen, gezegd voor dit jaar een omzet te voorzien van 109,5 miljoen tot 111,5 miljoen dollar en een winst per aandeel van minstens 19,90 dollar. Door die prognoses werd een streep gezet. Ook een aandeleninkoopprogramma werd voorlopig stopgezet.