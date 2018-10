Boeing verwacht omzet van 100 miljard dollar

Vliegtuigbouwer Boeing heeft het afgelopen derde kwartaal veel beter gepresteerd dan verwacht, geholpen door de aanhoudende vraag naar vliegtuigen. Het concern verhoogde in een handelsbericht zijn financiële verwachtingen voor heel het jaar, waarbij het voor het eerst rekent op een jaaromzet van misschien wel 100 miljard dollar.

Boeing zette een kwartaalwinst van bijna 2,4 miljard dollar in de boeken, tegen iets meer dan 1,8 miljard dollar een jaar geleden. De omzet dikte met 4 procent aan tot ruim 25 miljard dollar. Dat is meer dan waar kenners in doorsnee op rekenden. Voor heel 2018 rekent Boeing nu op een hoger resultaat. Maar vooral de omzetverwachting valt op. Die loopt nu van 98 miljard dollar tot 100 miljard dollar.

Bij de defensie- en ruimtevaarttak van Boeing werd overigens wederom een miljoenenlast genomen vanwege hogere ontwikkelkosten voor het KC-46 tankvliegtuig. Inmiddels zijn de kosten voor dit programma al opgelopen tot meer dan 3 miljard dollar.