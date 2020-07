Boeing verliest omzet door coronacrisis en 737 MAX

Vliegtuigbouwer Boeing heeft het afgelopen kwartaal flink geleden onder de impact van de coronacrisis. Daarbij stortte ook de vraag naar de nieuwe 737 MAX-toestellen in. De omzet van het Amerikaanse bedrijf daalde op jaarbasis met 25 procent naar 11,8 miljard dollar.

Boeing leed in het tweede kwartaal een nettoverlies van bijna 2,4 miljard dollar. Vorige week werd bekend dat de 737 MAX waarschijnlijk op zijn vroegst in oktober goedkeuring krijgt van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA). Boeing gaf eerder aan erop te rekenen voor eind september al weer 737 MAX-toestellen te kunnen leveren.

De vliegtuigen van dit type worden al meer dan een jaar aan de grond gehouden na twee crashes, met in totaal 346 doden. Problemen met het besturingssysteem speelden een beslissende rol bij het neerstorten, maar die zouden inmiddels zijn opgelost.

Aan het begin van het kwartaal werd een aantal fabrieken van Boeing stilgelegd om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Inmiddels zijn die allemaal weer open. „We bleven gefocust op de gezondheid van onze werknemers, terwijl we actie ondernamen om de ongekende commerciële marktimpact van de pandemie het hoofd te bieden”, zei topman Dave Calhoun.

Calhoun hint in een brief aan het personeel op een nieuwe ontslagronde vanwege de aanhoudende coronacrisis. In mei meldde Boeing al dat er bijna 12.000 banen zouden verdwijnen. Ook kondigde de topman in de brief aan dat het bedrijf in 2022 stopt met de productie van de jumbojet 747. Boeing blijft nog wel jaren ondersteuning bieden voor de toestellen.