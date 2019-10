‘Boeing-topman: we hebben fouten gemaakt’

Boeing-topman Dennis Muilenburg zal aan het Amerikaanse Congres toegeven dat de vliegtuigbouwer fouten heeft gemaakt bij de ontwikkeling van de 737 MAX. Dat blijkt uit de verklaring die Muilenburg zal afleggen. Een kopie daarvan is door het bedrijf naar buiten gebracht.

De topman verschijnt dinsdag voor een commissie van de Senaat en staat een dag later voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden. „We weten dat we fouten hebben gemaakt en wat dingen verkeerd hebben gedaan”, zullen de woorden zijn die Muilenburg dan uitspreekt. „We hebben verbeteringen aan de 737 MAX doorgevoerd om ervoor te zorgen dat dergelijke ongelukken nooit meer gebeuren.”

De topman gaat in zijn verklaring niet in op hoe de fouten tot stand zijn gekomen. Een van de leden van de commissie van het Huis liet eerder weten dat de topman onder meer aan de tand wordt gevoeld over informatie die de vliegtuigbouwer mogelijk bewust heeft achtergehouden. Toezichthouder FAA zou namelijk niet zijn geïnformeerd over problemen met de 737 MAX tijdens de ontwikkeling van het gewraakte toestel.

Dinsdag is het precies een jaar geleden dat in Indonesië een 737 MAX-toestel neerstortte. Afgelopen maart stortte eenzelfde type vliegtuig in Ethiopië neer. In totaal kwamen 346 mensen om het leven. De twee vliegtuigongelukken zijn vermoedelijk het gevolg van een veiligheidssysteem dat de neus naar beneden bleef drukken doordat een sensor niet goed werkte. Boeing zou al langer op de hoogte zijn geweest van het technische mankement.

„We rouwen om degenen die hun leven hebben verloren op Lion Air-vlucht 610 en Ethiopian Airlines-vlucht 302 en betuigen onze diepste medeleven aan hun families en vrienden. We zullen het altijd herinneren”, schrijft Boeing op zijn website. Vanwege de crashes zijn de 737 MAX-toestellen wereldwijd aan de grond gezet.