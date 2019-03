Boeing richt zich tot Nederlandse publiek

Boeing heeft een paginagrote advertentie geplaatst in NRC waarin de vliegtuigbouwer ingaat op de dodelijke ongelukken met twee van zijn toestellen. In de brief, die eerder deze week in het Engels op de website van Boeing verscheen, betuigt topman Dennis Muilenburg zijn medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers.

„Het tragische verlies van Ethiopian Airlines-vlucht 302 en Lion Air-vlucht 610 raakt ons allemaal, en verenigt mensen en landen in gedeeld leed met hen die rouwen”, aldus Muilenburg. „Wij zijn verdrietig en betuigen nogmaals onze diepste gevoelens van medeleven naar de naasten van de passagiers en crewleden die aan boord waren.”

Ook biedt de Boeing-baas de klanten en passagiers zijn excuses aan voor het ongemak doordat de gewraakte Boeing 737 MAX-toestellen aan de grond moeten blijven. Muilenburg zegt dat „gepaste maatregelen” zullen worden genomen „om de veiligheid van de 737 MAX volledig te garanderen”.